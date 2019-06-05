Петербург будут систематически обследовать на предмет старых захоронений

Места боевых действий, окрестности старых кладбищей и ряд других территорий в Петербурге будут систематически обследовать на предмет ранее ненайденных захоронений. Соответствующую поправку в закон “О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге” Законодательное собрание приняло 5 июня.

Автор инициативы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин объяснил, что время от времени строительные фирмы, получив разрешения на строительство, обнаруживают на своих участках неизвестные захоронения.

- Прекращение строительства в случае обнаружения ранее неизвестных захоронений влечёт материальный ущерб и репутационный урон для Санкт-Петербурга, при этом продолжение строительства недопустимо в силу прямого законодательного запрета, - отметил Никешин.

Регулярные обследования, по мнению законодателя, помогут минимизировать риск попадания в подобные неоднозначные ситуации.

Полные списки городских участков для обследования предстоит разработать органам исполнительной власти.

Сергей Еремеев

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