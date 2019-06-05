Молдавия не будет платить за российский газ, поставленный в Приднестровье

Молдавское государство наотрез отказывается покрывать расходы за газ, который в 2019 году Россия поставила в Приднестровский регион. Принципиальную позицию озвучил президент Молдавии Игорь Додон, слова которого цитирует "Интерфакс".

"Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - описал он проблему.

По словам Додона, представители высшего российского чиновничества в курсе имеющихся сложностей: как минимум, об этом знает вице-премьер Дмитрий Козак, на днях гостивший как в Молдавии, так и на территории соседней непризнанной республики.

"Газовая" проблема Молдавии - многосторонняя. Контракт с "Газпромом" истекает в январе 2020 года, и стремления его продлевать у Кишинева нет, что во-многом подогревается слухами о скорейшем полном прекращении транзита российского газа через территорию Украины. В этих обстоятельствах Молдавия уже сейчас ищет нового "донора", а Приднестровью придется перестать рассчитывать на бесплатное газоснабжение.

Напомним, что с начала 1990-х годов непризнанную Приднестровскую народную республику, отколовшуюся от Молдавии, последняя фактически продолжает считать собственной территорией.