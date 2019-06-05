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Новости

12:26

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун прекратил голодовку

фото ЗакС политика Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун прекратил голодовку

Бывший руководитель подмосковного Серпуховского района Александр Шестун решил прервать голодовку, длившуюся более трех месяцев, поделилась с "МБХ медиа" его супруга Юлия.

"Вчера он написал официальное заявление о прекращении голодовки", - известила она 5 июня.

В ближайшее время экс-чиновник перейдет на полноценный рацион питания, добавил в беседе с изданием его адвокат Михаил Трепашкин.

"Планирует после Мосгорсуда. После капельниц ему стало лучше", - подчеркнул он.

Голодовку Шестун объявил 8 февраля 2019 года в знак протеста против возбужденного в отношении него дела.

Уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако голодающий считает себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.

 

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12:50    
Обратите внимание на то, что почти все главы районов Московской области - КРУПНЕЙШИЕ коррупционеры России, при аресте которых конфискуют собственности минимум на 10 миллиардов руб. А какова ситуация с главами районов Петербурга и Ленинградской области???

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