В поселке им. Свердлова признали незаконной рубку деревьев

Во Всеволожском районе Ленинградской области, в поселке имени Свердлова активисты организации "Зеленый фронт" в ходе дежурного рейда наткнулись на "грунты неизвестного класса опасности" и следы их планировки. Рядом с грунтами экологи обнаружили спиленные в большом количестве зеленые насаждения. Увиденное побудило их еще в апреле обратиться в надзорное ведомство для того, чтобы оценить законность ведущихся на месте работ.

Согласно ответу, пришедшему от чиновников регионального Госэконадзора, ООО "ЭСВ-Групп" осуществляет работы без какой-либо актуальной документации. Кроме того, вырубку признали незаконной и нанесшей ущерб местному лесничеству.

"Помимо рубки подлеска, на этом участке лесного фонда проводилось сжигание порубочных остатков, планировка грунта и кирпича. Мы надеемся, что принятые меры будут способствовать наведению порядка на этой территории", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Материалы ведомственной проверки "ушли" во Всеволожскую городскую прокуратуру и региональную полицию для того, чтобы правоохранители решили вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фотография: "Зеленый фронт"

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