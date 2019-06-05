Екатеринбуржцы устроили похороны свобод в городе

Редакция екатеринбургского портала 66.ru и местный художник Рома Ink на протяжении трех дней "хоронили" в городе различные свободы - собраний, вероисповедания, слова - в знак протеста против тотальной государственной цензуры.
С периодичностью раз в день в столице Урала появлялись граффити с изображением надгробий.
На первом рисунке, размещенном 3 июня в сквере напротив Театра драмы, Рома Ink изобразил "могилу" свободы собраний.
Фото: 66.ru
Граффити не продержалось и дня.
На втором рисунке, датированном 4 июня, появилось надгробие, посвященное свободе вероисповедания. Год "смерти", имеющийся на изображении, - 2013 - год, когда был принят закон об оскорблении чувств верующих. Размещен он был рядом с Храмом-на-Крови.
Фото: 66.ru
Сегодня, 5 июня, у Дома журналиста "похоронили" свободу слова.
Фото: 66.ru
Художник нарёк своё трёхдневное "детище" "кладбищем наших надежд и свобод", выразив надежду, что "поводки, на которых нас ведут в прошлое под предлогами светлого будущего, лопнут под натиском коллективного сознания и социальной справедливости".
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.