Екатеринбуржцы устроили похороны свобод в городе Редакция екатеринбургского портала 66.ru и местный художник Рома Ink на протяжении трех дней "хоронили" в городе различные свободы - собраний, вероисповедания, слова - в знак протеста против тотальной государственной цензуры. С периодичностью раз в день в столице Урала появлялись граффити с изображением надгробий. На первом рисунке, размещенном 3 июня в сквере напротив Театра драмы, Рома Ink изобразил "могилу" свободы собраний. Фото: 66.ru Граффити не продержалось и дня. На втором рисунке, датированном 4 июня, появилось надгробие, посвященное свободе вероисповедания. Год "смерти", имеющийся на изображении, - 2013 - год, когда был принят закон об оскорблении чувств верующих. Размещен он был рядом с Храмом-на-Крови. Фото: 66.ru Сегодня, 5 июня, у Дома журналиста "похоронили" свободу слова. Фото: 66.ru Художник нарёк своё трёхдневное "детище" "кладбищем наших надежд и свобод", выразив надежду, что "поводки, на которых нас ведут в прошлое под предлогами светлого будущего, лопнут под натиском коллективного сознания и социальной справедливости".



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