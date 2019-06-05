Детдома Петербурга обяжут впускать комиссии по делам несовершеннолетних

Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект закона, устанавливающий ответственность за недопуск членов комиссий по делам несовершеннолетних в специализированные учреждения. Автор инициативы, единоросс Александр Тетердинко отмечает, что внеплановые проверки в детдомах и частных детсадах часто сталкиваются с противодействием персонала.

"Члены комиссий по делам несовершеннолетних имеют право в соответствии с законом совершать различные инспекционные поездки и визиты в специализированные учреждения. Бывают ситуации, когда в то или иное учреждение таких проверяющих не пускают - как правило, если инспекция является внеплановой. Возникали проблемы и с доступом проверяющих в частные учреждения - например, детские сады. Никакой ответственности за это не предусмотрено, и мы предлагаем устранить этот пробел", - пояснил Тетрдинко суть своей инициативы.

За воспрепятствование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

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