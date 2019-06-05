Россияне смогут путешествовать в ароматизированных вагонах

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) решила установить в российских поездах ароматизаторы: в пилотном режиме специальные освежители воздуха уже появились в вагонах поезда № 747/748 "Невский экспресс".

"Аромат распыляется по методу холодной диффузии. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели. Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран аромат преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы чистоты и свежести", - уточнили детали нововведения в ФПК.

На протяжении двух месяцев проводники "Невского экспресса" будут опрашивать пассажиров о том, приветствуют ли они появление в вагонах и купе новых ароматов. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации освежителей.