Макаров поздравил петербуржцев с Днем прорыва морской блокады Ленинграда

Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравил жителей города с 73-й годовщиной со дня прорыва морской минной блокады Ленинграда.

“Невозможно переоценить доблесть и отвагу тех, кто ежедневно рисковал своей жизнью, очищая советские войны от вражеских мин. Каждый боевой выход требовал высочайшего профессионализма, мужества и самоотверженности. Многие корабли не вернулись на базу из похода. Низкий поклон ветеранам-балтийцам и всем защитникам Ленинграда”, - передает слова Макарова пресс-служба Заксобрания.

Очистка советских вод от мин продолжалась и после завершения Великой Отечественной войны. 5 июня 1946 года командование Балтийского флота объявило об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта до линии Таллин – Хельсинки. Эта дата вошла в историю как День прорыва большой минной блокады Ленинграда.

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