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16:55

Муниципальный депутат Джефф Монсон лишился доли в российском бизнесе

фото ЗакС политика Муниципальный депутат Джефф Монсон лишился доли в российском бизнесе

Бывший боец UFC, депутат муниципального совета подмосковного города Красногорск Джефф Монсон перестал быть совладельцем российской компании "Алтай пэлас файт", основанной им в 2018 году в колаборации с бизнесменом Владимиром Кутьевым, информирует "МБХ медиа".

Согласно данным, которые приводятся в базе "СПАРК-Интерфакс", все принадлежавшие Монсону 20% уставного капитала фирмы перешли Кутьеву, сделав его единственным владельцем организации.

В сферу деятельности компании входит строительство спортивных объектов, прокат спортинвентаря и детская образовательная деятельность.

Указ о присвоении Джеффу Монсону российского гражданства Владимир Путин подписал 29 мая 2018 года. Ранее спортсмен выказывал стремление присоединиться к КПРФ. В сентябре 2018-го он стал депутатом Красногорска, в анкете кандидата указал, что работает тренером по физподготовке в спортивном клубе "Зоркий".

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