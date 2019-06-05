Перед жителями Ленобласти отчитались об исполнении прошлогоднего бюджета

Чиновники из правительства Ленинградской области организовали публичные слушания, в ходе которых гражданам продемонстрировали структуру расходов бюджета за 2018 год, говорится на сайте региональной администрации. Отчет представлял председатель финансового комитета Роман Марков.

Согласно обнародованным данным, 31,7 млрд рублей ушло на государственную образовательную программу, позволившую открыть 2,5 тысяч мест в детских садах и 5 тысяч мест - в школах. На здравоохранение потратили почти 22 млрд рублей: самым заметным событием в этой сфере стало строительство перинатального центра в Гатчине. Наконец, на развитие спорта в области направили 1,7 млрд рублей.

Всем собравшимся на слушаниях подарили книгу "Бюджет для граждан".

"Эта книга — шедевр финансовой мысли. Здесь в удобной форме представлены все показатели, которые характеризуют исполнение бюджета. Я сам часто ее использую", - отозвался о ней Марков.

Профицит бюджета Ленобласти за прошедший год составил 13,2 млрд рублей.