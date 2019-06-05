Ещё несколько участников протеста против возведения храма в центре Екатеринбурга получили штрафы

Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 июня оштрафовал ещё троих участников массового протеста против возведения храма в центре города, информирует РИА "Новости".

"Бондарев – штраф в 10 тысяч рублей, Ширшиков – штраф в 15 тысяч рублей, Мухаматьянов – штраф в 10 тысяч рублей", - уточнил представитель суда в беседе с агентством.

Все мужчины признаны виновными в нарушении правил проведения митинга ( ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Днем ранее ещё несколько человек получили штрафы по аналогичной статье.

Против строительства религиозного объекта в сквере у Театра драмы выступили 74% опрошенных екатеринбуржцев. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в центре города возводить не станут, однако мэр столицы Урала Александр Высокинский заявил, что площадку из списка вероятных мест для строительства исключать не будут.

Недовольство екатеринбуржцев строительством храма в сквере спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.