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18:43

Кирилл Рогов: Основная задача режима - стравить умеренную и радикальную оппозицию

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: Основная задача режима - стравить умеренную и радикальную оппозицию

Политолог Кирилл Рогов попробовал угадать главную мотивировку действующей власти относительно предстоящего единого дня голосования 8 сентября. Ее положение столь незавидно, что, по его версии, основная ставка будет делаться и уже делается на размежевание людей, испытывающих к этой самой власти недовольство разной степени. Иными словами, продлить свои полномочия главные управленцы могут только при условии, если конкуренты перессорятся между собой, если главным предвыборным сюжетом станут склоки между условной "умеренной" и "радикальной" оппозицией. В этой расстановке сил симпатии автора - на стороне последней. От нее же главным образом зависит и исход голосования по всей стране.

"На самом деле, если радикальная оппозиция попадает в избирателя и формулирует свою точную повестку, то все эти потуги режима оказываются тщетными. И системная оппозиция начинает волей-неволей поддакивать радикальной". - предрек аналитик у себя в Facebook.

Если же описанным выше маневром "радикалов" и вовсе удастся выдавить с политического поля, то в сложившейся конструкции, предупреждает Рогов, пострадают не только самые непримиримые критики режима.

"В этой игре поражение радикальной оппозиции — это всегда и поражение воюющей с ней умеренной (как ни парадоксально). Потому что ее востребованность связана с угрозой усиления радикалов. Как только угроза снижается, умеренных режим начинает топтать ногами - с благодарностью за проделанную работу", - гласит мрачный прогноз Кирилла Рогова.

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21:46    
18:51 Большевики - это и есть "пятая колонна", пришедшая к власти в 1917 году, на деньги Запада (Генштаба Германии и миллиардеров США), ударившая в спину воюющему в мировой войне российскому государству своей пропагандой, типа  - "превратим империалистическую войну в войну гражданскую". Но сегодня они предпочитают использовать тактику нацистов: проползать во власть обслуживая её, на лозунгах патриотизма, империализма и реваншизма.

20:40    
Что одна, что другая оппозиция - одно дерьмо. Змеи в серпентарии. Шипение и вонь. Не будь западной подкормки - осталась бы горстка маргиналов с [цензура]иганскими наклонностям и примитивным умственным уровнем, которые всегда недовольны.

18:51    
Главное -это уничтожить прозападную "пятую колонну" России, которая ведёт подрывную работу исключительно на уничтожение(раздробление) России в интересах Запада! Всё остальное терпимо, а приход большевиков к власти был бы просто прекрасен!

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