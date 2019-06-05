Упав в грязь, мэр Омска ощутила на себе неблагоустроенность города

Инспектируя городские дворы, мэр Омска Оксана Фадина попала в деликатную ситуацию: перепрыгивая одну из луж, она неудачно приземлилась и опрокинулась в жидкую грязь. Прыжку, как пишет местное агентство "Омск-информ", предшествовала бодрая реплика: "Ну что, будем прыгать?".

Женщине удалось избежать увечий, и в не самом презентабельном виде, поднявшись, она продолжила обход территории и беседы с жителями дворов.

"Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится", - прокомментировала Фадина свое падение.

Отметим, что Омск много лет подряд лидирует в антирейтинге самых грязных и неблагоустроенных городов, который составляет блогер и путешественник Илья Варламов. Пейзажи Омска, качество канализации, дорог и их уборки, как правило, удостаиваются от него как минимум эпитета "жуткий".

"Ни в одном городе России нет такого ужаса, как в Омске", - говорится в одном из его многочисленных текстов "на тему".