«Рыжий Тарзан» и костюмированный «Ленин» ворвались в офис петербургского «Яблока»

Известный своими националистическими взглядами бывший боец ММА Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик с группой поддержки, в том числе человеком в костюме Владимира Ленина, пришли в штаб петербургского отделения партия «Яблоко», когда там начиналась конференция по выдвижению кандидата в губернаторы. Об этом ЗАКС.Ру сообщил лидер фракции «яблочников» в петербургском парламенте Борис Вишневский.

- Вломился господин Дацик с группой своих провокаторов, пытался нас оскорблять, кричал, что мы извращенцы и враги народа, что тут происходит пропаганда педерастии, ругался матом. В драку не лез, только хамил. В разговоры с ними мы не вступали, а сразу вызвали полицию, - рассказал Вишневский.

По словам депутата, незваные гости, услышав, что «яблочники» вызвали полицию, ретировались на улицу.

Telegram-канал «Правозащитное Яблоко в Питере» сообщил, что пришедшие продолжают стоять у входа в офис, а полицейские, ненадолго посетив партийный офис, вскоре ушли.

Вячеслав Дацик не стал давать комментарии ЗАКС.Ру. Его девушка Виктория Малмыгина сообщила, что их сторона тоже вызвала полицию и хочет написать заявление на «яблочников» по статье о гей-пропаганде.

- Вы видели выступление Трошина? Он пропагандирует гомосеков. Мы пришли их прикрыть, написать заявление на них. Они нарушают закон, хотят устроить гей-парад на Невском, пройтись со своими радужными флагами. Этого мало? – прокомментировала Малмыгина.

Ранее партия «Яблоко» официально выступила против дискриминации сексуальных меньшинств. Председатель Невского местного отделения парии Сергей Трошин в ходе дебатов по определению кандидата на губернаторские выборы говорил о необходимости бороться с гомофобией, и что он не видит ничего плохого в организации ЛГБТ-марша на Невском проспекте.

Напомним, Дацик вышел на свободу из «Новых Крестов» в конце марта 2019 года. Он был арестован в мае 2016 года за то, что врывался в бордели и выгонял из них на улицу секс-работниц. Василеостровский районный суд назначил ему три с половиной года колонии.

В 2000-е годы Дацик был известным бойцом смешанных единоборств, выступал под псевдонимом «Рыжий Тарзан». Примерно в то же время он начал сотрудничать с националистическими организациями. В 2007 году Дацик стал фигурантом дела о серии ограблений салонов сотовой связи. В интернет попала видеозапись его допроса, на которой Дацик называл себя «сыном Сварога» и «повелителем муромских лесов из рода серых псов». Суд назначил националисту лечение в психбольнице, из которой он убежал в 2010 году.

Позже он был задержан в норвежской столице Осло, после того как пришел с пистолетом в руке в иммиграционный центр и попросил политического убежища. В марте 2011 года его депортировали в Россию. На родине праворадикалу предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. В июне 2011 года арестант Дацик написал заявление на имя Владимира Путина с просьбой принять его в партию «Единая Россия». Уголовное наказание националист отбыл в марте 2016 года.

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