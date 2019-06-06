В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной службы безопасности задержали главу Министерства лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, извещает пресс-служба Следкома. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжских последствий (п. "в", ч. 3, ст. 286 УК РФ). Следователи полагают, что Шеверда утвердил сплошную санитарную вырубку деревьев в государственном заказнике регионального значения "Туколонь". В результате были спилены 120 гектаров леса; общая сумма ущерба составила порядка 748 млн рублей. В ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение и избрана соответствующая мера пресечения. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен