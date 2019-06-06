В возрасте 60 лет скончался правозащитник Евгений Ихлов

Накануне, 5 июня, в возрасте 60 лет умер известный российский борец за права человека, писатель, политолог Евгений Ихлов, поделился у себя в Facebook экс-руководитель Сахаровского центра Юрий Самодуров.

"Только что пришло страшное сообщение от товарища. Сегодня 5 июня около 6 вечера прямо за компьютером умер правозащитник, выдающийся политический публицист и мыслитель-историософ Евгений Ихлов", - известил Самодуров.

Евгений Ихлов родился 8 апреля 1959 года. Учебу начал в Московском гидромелиоративном институте, однако вынужденно вуз бросил. С октября 1990 года состоял в движении "Демократическая Россия", защищал Белый дом в августе 1991, критиковал ведение боевых действий в Чеченской республике.

Ихловым написано более двухсот публикаций. С 1998 по 2016 год стоял во главе информационно-аналитической службы движения Льва Пономарева "За права человека".