Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:26

В 2021 году в Волосово появится вагоноремонтный завод за 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика В 2021 году в Волосово появится вагоноремонтный завод за 1,5 млрд рублей

В рамках стартовавшего 6 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Ленинградской области заключило с организацией "Новотранс" контракт на строительство вагоноремонтного завода в Волосовском районе региона, передает ТАСС.

Ожидается, что мощности будущего предприятия позволят ремонтировать до 30 тысяч вагонов в год. Соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и гендиректор строительной компании Дмитрий Перфильев, рассказавший, что объем инвестиций в завод составит 1,5 млрд рублей.

"Соглашение очень крупное. Правильная инвестиция в правильный регион. Волосовский район имеет большой потенциал, хорошую транспортную доступность, и для нас важно, что сюда приходит крупный промышленный инвестор", - прокомментировал сделку Дрозденко.

Полноценную работу новое предприятие, по плану, должно начать во втором полугодии 2021 года. Благодаря его запуску в области появится 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
13:29 На задержанного во время Первомая петербургского фотографа составили протокол

13:26 Беглов побеседовал с Орешкиным о перспективах расширения ОЭЗ "Санкт-Петербург"

13:20 Милонов: Бордели с секс-куклами заслуживают только уничтожения   1

13:00 В администрации Красногвардейского района назначили нового врио замглавы

12:56 Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 млрд долларов   2

12:55 Облаченные в мусор дамы дефилировали по ковровым дорожкам ПМЭФ

12:31 Шендерович гостям ПМЭФ: Стоит ли болтать о либеральных перспективах с теми, кто крышует убийц?   1

12:17 Более 700 га российских лесов охвачено огнем   1

12:05 Глава Счетной палаты поведал на ПМЭФ о подкупах судей и давлении на бизнес

11:54 В Невском районе возле КАД разрастается гигантская свалка

11:35 Смольный, РЖД и "Бронка" договорились развивать транспортную логистику Петербурга

11:26 В 2021 году в Волосово появится вагоноремонтный завод за 1,5 млрд рублей

11:21 Перов собрал две первые подписи для прохождения «муниципального фильтра»   2

11:00 ГИК не отдал полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу №17

10:47 Вишневский подал документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.