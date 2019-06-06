В 2021 году в Волосово появится вагоноремонтный завод за 1,5 млрд рублей

В рамках стартовавшего 6 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Ленинградской области заключило с организацией "Новотранс" контракт на строительство вагоноремонтного завода в Волосовском районе региона, передает ТАСС.

Ожидается, что мощности будущего предприятия позволят ремонтировать до 30 тысяч вагонов в год. Соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и гендиректор строительной компании Дмитрий Перфильев, рассказавший, что объем инвестиций в завод составит 1,5 млрд рублей.

"Соглашение очень крупное. Правильная инвестиция в правильный регион. Волосовский район имеет большой потенциал, хорошую транспортную доступность, и для нас важно, что сюда приходит крупный промышленный инвестор", - прокомментировал сделку Дрозденко.

Полноценную работу новое предприятие, по плану, должно начать во втором полугодии 2021 года. Благодаря его запуску в области появится 1,5 тысяч новых рабочих мест.