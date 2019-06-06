Глава Счетной палаты поведал на ПМЭФ о подкупах судей и давлении на бизнес

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал собравшимся о нерадивых российских судьях и о давлении - в основном, силовых структур - на независимый бизнес.

Для наглядности примера он провел параллель с произведением Александра Пушкина "Дубровский".

"Все же помнят романтическую историю между Машей и Дубровским, но в романе есть и судебная тяжба между двумя помещиками. Помещика Троекурова помните? Он подкупил судью и забрал поместье у соседа, и там большие последствия потом были, бунтовщики были. Это давно было, но подобные ситуации и сейчас встречаются [в России]. Больше 55% бизнесменов не доверяют нашей судебной системе, две трети считают ее не независимой и необъективной, показал недавно опрос Бориса Титова", - цитирует Znak.com Кудрина.

Напомним, проведенный бизнес-омбудсменом Титовым опрос показал, что настроения отечественных предпринимателей близки к эмоциональному коллапсу: помощи от государства они не ждут и не доверяют властям. Изыскание, по мнению экспертов, свидетельствует о резком ухудшении. инвестиционного климата в стране.