Шендерович гостям ПМЭФ: Стоит ли болтать о либеральных перспективах с теми, кто крышует убийц?

Публицист Виктор Шендерович попросил иностранных гостей Петербургского международного экономического форума воздержаться от инвестирования "режима".

Писателю кажется, что делать главной повесткой мероприятия механизмы устойчивого развития экономики в стране, где уже 20 лет у власти находятся "окопавшиеся" и не собирающиеся никуда уходить "граждане", бессмысленно.

"Гнусность, откуда ни посмотри, – разговаривать про глобализацию там, где полицейские пытают задержанных, тюремщики – заключенных, где суд всегда на стороне палачей, и ни звука не доносится наружу. Стоит ли так оживленно болтать о либеральных перспективах с теми, кто крышует убийц?" – задается вопросом Шендерович на просторах своего Facebook.

Все вложенные иностранцами деньги, продолжает литератор, никогда не достигнут "адресата" – будь то народ России или какая-либо сфера деятельности. Инвестиции не пойдут не на развитие экономики, констатирует Шендерович, а на укрепление позиций власти, подкуп различных инстанций и новые войны.