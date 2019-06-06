Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 млрд долларов

Выступая на открывшемся 6 июня Петербургском международном экономическом форуме, глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился с участниками и гостями мероприятия неутешительными экономическими показателями. По его данным, с начала 2019 года отток капитала из России вырос вдвое и на данный момент насчитывает порядка 40 млрд долларов, передает РБК.

Ускорившиеся темпы вывоза денег, по его мнению, во-многом объясняются произошедшим в нынешнем году скандальным арестом американского инвестора Майкла Калви, в течение 25 лет до того успешно работавшего на российском рынке.

"С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом", - скептически заметил Кудрин.

При всех невзгодах отечественной экономики, тем не менее, высокопоставленный чиновник заверил собравшихся: в течение ближайшего года нет никаких рациональных оснований ожидать полноценного экономического кризиса и более серьезного "провисания" российской финансовой системы.

Любопытно, что годом ранее статистика относительно оттока капитала точь-в-точь напоминала нынешнюю: в 2018 году денег из страны утекло вдвое больше, чем в 2017.