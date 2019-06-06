Облаченные в мусор дамы дефилировали по ковровым дорожкам ПМЭФ

Неожиданный перфоманс удивил гостей и посетителей Петербургского международного экономического форума: по дорожкам и залам "Экспофорума" дефилировали дамы модельной внешности, облаченные в костюмы из мусорных отходов, передает "Мойка78".

В руках у девушек были таблички "Чистое будущее", "Сортируй со мной", "Новые перспективы".

Как удалось выяснить журналистам, шествие моделей приурочено к презентации новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), включающую в себя в себя раздельный сбор и утилизацию мусора, а также внедрение новых систем обращения с ним.

Фото: "Мойка78"

ПМЭФ начался сегодня, 6 июня, и завершится 8 числа. В мероприятии примут участие иностранные делегаты, члены российского правительства и Владимир Путин.

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