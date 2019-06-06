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13:00

В администрации Красногвардейского района назначили нового врио замглавы

фото ЗакС политика В администрации Красногвардейского района назначили нового врио замглавы

В Красногвардейском районе назначили временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации. Об этом ЗАКС.Ру 6 июня сообщили в пресс-службе администрации. 

Должность получил Сергей Храбрый. Ранее он работал в администрации в качестве начальника отдела районного хозяйства. 

В пресс-службе уточнили, что повышение Храбрый получил из-за увольнения прошлого замглавы - Александра Ганаева. Он покинул администрацию 13 мая, заявили в пресс-службе. Там же добавили, что контракт бывшего замглавы закончился, и он решил его не продлевать.

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