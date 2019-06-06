Беглов побеседовал с Орешкиным о перспективах расширения ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов в рамках ПМЭФ пообщался с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о перспективах расширения особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Технопарк "Нойдорф", располагающийся в районе Стрельны, на данный момент полностью заполнен, а в строящейся ОЭЗ "Новоорловская" к концу 2020 года все площадки будут заняты. В связи с этим для расширения экономической потенциала ОЭЗ "Санкт-Петербург" выбран участок в промзоне "Ломоносовская" в Петродворцовом районе города.

По мнению Беглова, развитие обозначенной территории позволит привлечь в город на Неве порядка 25 компаний с совокупным объемом инвестиций более 15 млрд рублей и создать почти 3 тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что в бюджет Петербурга от новой ОЭЗ будет поступать ежегодно не менее 3 млрд рублей.

Орешкин задумку Беглова одобрил, отметив, что теперь необходимо подготовить правовую базу.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.