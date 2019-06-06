Комитет по контролю за имуществом снес незаконные летние кафе в районе Ржевки

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом нагрянули с рейдом в Красногвардейский район с тем, чтобы снести несанкционированно возведенные летние кафе на участках, не предназначенных для этих целей, передает пресс-служба Смольного.

Комитет проинспектировал Ржевку после обращения местных жителей, пожаловавшихся на нелегальные точки общепита.

На Гражданском проспекте демонтировали деревянную террасу - у владельцев заведения отсутствовали документы права владения либо аренды земли; на шоссе Революции снесли бургерную и от кафетерия на Индустриальном проспекте убрали деревянную нелегальную летнюю пристройку.