В Кремле уверены, что выходцы из ФСО отлично зарекомендовали себя в роли губернаторов

Бывшие сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), впоследствии получившие должности губернаторов российских регионов, зарекомендовали себя как отличные управленцы, выразил уверенность пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мнением он поделился, когда журналисты попросили прокомментировать ушедшего в отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова.

"Что касается Морозова, он ушел действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточно высоком рейтинге", - приводит РБК заявление Пескова.

Морозов поступил на службу ФСО в 1994, после был помощником министра обороны Сергея Шойгу, затем - непосредственно перед назначением врио губернатора Астраханской области - занимал высокий пост в ФТС.

Помимо Морозова, экс-работники ФСО Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов возглавляют Тульскую и Ярославскую области. Ещё один губернатор "от ФСО" - экс-руководитель Калининградской области Евгений Зиничев - после стал главой МЧС.