Профессор Травин скептически оценил значение ПМЭФ

Экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин, давая интервью "Эху Петербурга" в первый день международного экономического форума, проводящегося в городе, парадоксальным образом вспомнил о нем только в самом конце общения с журналистами. Для этого факта у него нашлось объяснение: по мнению ученого, мероприятие не несет в себе никакого серьезного и стратегического смысла и выглядит в его глазах как "хороший чемодан без ручки".

"Если иностранные гости хотят узнать, как построить такую экономику, которая десять лет в стагнации с падением реальных доходов без ощутимого развития, и это в стране, очень богатой природными ресурсами, нефтью, газом... Если вы хотите научиться этому, приезжайте на ПМЭФ, вас там научат", - иронично заметил гость радиостанции.

В действительности, у участников форума, как представляется профессору, имеется гораздо более приземленная мотивация.

"На самом деле люди в белые ночи приезжают за счет своих фирм пожить в хороших дорогих отелях и потусоваться. Вот, собственно, и все значение ПМЭФ", заключил Травин.

Ежегодное мероприятие на этот раз проводится с 6 по 8 июня.