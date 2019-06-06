Петербургских активистов задержали у православного храма и оштрафовали за «мат»

Утром в четверг, 6 июня, у дома № 17 по Лахтинской улице в Петербурге полицейские задержали активистов Дмитрия Гусева и Андрея Макашова. Гусев рассказал ЗАКС.Ру, что они пришли посмотреть на церемонию освещения храма блаженной Ксении Петербургской, в которой принимал участие спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Я пришел посмотреть. Макашов хотел встать с плакатом, на котором изображен Мефистофель, чтобы напомнить о сбитом барельефе, - сообщил активист.

Дореволюционный барельеф с изображением Мефистофеля, напомним, был расположен на фасаде дома № 24, напротив храма. В 2015 году, когда сооружения культа только строилось, неизвестные уничтожили барельеф. Это стало поводом для массовых протестов горожан, многие из которых считали, что уничтожение связано с возведением храма.

Гусева и Макашова задержали еще до того, как они развернули плакат. В отделении полиции они узнали, что некие Антон Богомолов и Игорь Куц пожаловались правоохранителям, что Гусев и «человек в серой ветровке» ругаются матом и пристают к прохожим.

Обоих задержанных оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и опустили.

По информации пресс-службы Заксобрания, после церемонии освещения храма Вячеслав Макаров был награжден медалью святого апостола Петра первой степени.

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