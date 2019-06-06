Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:30

Трассы между Москвой и Петербургом свяжет туристический маршрут "Государева дорога"

фото ЗакС политика Трассы между Москвой и Петербургом свяжет туристический маршрут "Государева дорога"

В ходе стартовавшего 6 июня Петербургского международного экономического форума руководители сразу нескольких регионов подписали соглашение о создании туристического маршрута по аналогии с "Золотым кольцом", придуманным еще во времена СССР. Новый постоянный маршрут будет носить название "Государева дорога", передает ТАСС.

Она пройдет вдоль трасс, имеющихся в промежутке от Москвы до Петербурга, и свяжет между собой Московскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тверскую области.

"Планируем, что к 2025 году туристический поток по ''Государевой дороге'' в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек", - надеется местный губернатор Игорь Руденя.

Проект будет реализовываться при поддержке Ростуризма.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
20:51 Навальный сравнил ПМЭФ с фестивалем персонажей комиксов

20:31 СМИ: Глава комитета по предпринимательству Качаев уходит в отставку

19:55 Правительство введет меры, поощряющие рождение первого ребенка

19:53 ЗакС выделил еще полмиллиона рублей на стулья   2

19:30 В парке Сахарова прошла очередная акция в его защиту

18:56 Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах   5

18:51 Невзоров: Излишки стремительно растущего рейтинга Путина можно экспортировать в Венесуэлу и Сирию   2

18:36 Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну вновь продлили арест

18:29 Назарбаев гордится тем, что расстался с президентским креслом   1

18:02 На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве транспортной развязки в Кудрово

17:59 Интернет-критика мусорного полигона в Шиесе оштрафовали на 30 тысяч рублей

17:37 Пушкин возглавляет список важнейших отечественных героев для Путина

17:30 Путин - Британии: Мы должны перевернуть страницу о шпионах и покушениях   1

17:26 Замдекана юридической академии подтвердил сбор подписей студентов за Беглова   1

16:59 Эсеры готовят пакет "медицинских" законопроектов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.