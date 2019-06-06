Суд назначил новую экспертизу "Свода" по делу "Сети"

Гарнизонный военный суд Петербурга постановил провести повторную психолого-лингвистическую экспертизу "Свода" - документа, в котором якобы содержатся постулаты, которым следовали фигуранты уголовного дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ), передает "МБХ медиа".

Анализ проведут сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы. В связи с данным обстоятельством следующее заседание перенесли, предположительно, на август.

На проведении новой экспертизы настаивал адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов, который считает резонным, чтобы помимо лингвистического было проведено и психологическое изучение "Свода".

"Свод" не является системным документом, директивой, это набор фраз, абзацы дублируются, структура его непонятна, главы сумбурны, после второй главы - сразу шестая. Это черновик, его нельзя принять за основу", - уверен Черкасов.

Процессы по делу "Сети" проходят параллельно в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых - 9 молодых людей. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить террористические акты против чиновников и сотрудников силовых ведомств, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.