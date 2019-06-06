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Новости

17:30

Путин - Британии: Мы должны перевернуть страницу о шпионах и покушениях

фото ЗакС политика Путин - Британии: Мы должны перевернуть страницу о шпионах и покушениях

Беседуя с представителями иностранной прессы в кулуарах Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин сообщил, что настало время забыть противоречия, возникшие между Россией и Великобританией.

"Мы должны в конечном итоге перевернуть страницу о шпионах и покушениях", - приводит его словам Reuters.

Путин выразил надежду, что следующий британский премьер будет "сговорчивее" ушедшей в отставку Терезы Мэй. Таким человеком, уверен президент, может стать только человек, который предложит гражданам страны оптимальное решение всех накопившихся в государстве проблем.

Напомним, отношения России и Великобритании приобрели ярко негативный оттенок после того, как в марте 2018 года в английском Солсбери от острой интоксикации, полученной в результате воздействия нервно-паралитического вещества, в больницы на долгое время попали двое граждан РФ - Сергей и Юлия Скрипали. Британия уверена, что родственников отравили российские спецслужбы.

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20:24    
Путин "Бла,бла,бла...обещаю, должны, рывок, стабильность..бла,бла,бла..." И, так 20 лет, один трёп, разворовывание страны, да отдача всех природных ресурсов, в руки шайки олигархов и едро-проходимцев!

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