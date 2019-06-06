Пушкин возглавляет список важнейших отечественных героев для Путина

По случаю 220-летия со дня рождения знаменитого литератора, классика отечественной словесности Александра Пушкина о нем и культурно-историческом значении его фигуры высказался президент Владимир Путин, присутствующий на открывшемся 6 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Именно фамилия Пушкина прозвучала из его уст первой, когла его спросили, кого глава государства может охарактеризовать как самого важного для себя и страны героя-соотечественника, пишет "Интерфакс".

Остальных знаменитых россиян, близких сердцу Путина, он поместил приблизительно в один ряд, поставив их уже "за" великим поэтом.

"Потом - Петр Первый. Он основал город, в котором я родился, он - известный великий реформатор, преобразил нашу страну", - отметил президент.

Из мира культуры он также выделил композитора Петра Чайковского, но сделал оговорку, уповая на наднациональный характер талантливой музыки.

"Я, например, очень люблю музыку Чайковского, так же, как музыку Моцарта, и разделить это невозможно",- пояснил Путин.

ПМЭФ проходит в городе с 6 по 8 июня.