Интернет-критика мусорного полигона в Шиесе оштрафовали на 30 тысяч рублей

Активист из Архангельска Александр Пушкин, недовольный строительством на территории области мусорного полигона, получил 30 тысяч административного штрафа за свои критические высказывания в социальных сетях по раздражающему его поводу, сообщает местное издание 29.ru.

Исходя из того, что в своем комментарии в сообществе "Поморье - не помойка" активист критически охарактеризовал деятельность судей, он был признан виновным по статье об оскорблении власти. Кроме того, в протоколе говорится о том, что комментарий содержал в себе элемент угрозы в виде "предупреждения адресата («судьи») о наличии некоторой ситуации, в ходе которой могут возникнуть негативные для него последствия".

"Меня возмутило, что они судили людей и выставили им штрафы, хотя они всего лишь боролись за чистоту области!", - заявил активист, признав, что оставлял злополучный комментарий в состоянии сильного возбуждения.

Учитывая то, что зарплата Пушкина - 15 тысяч рублей, он намерен судебное решение обжаловать.

Ежедневная уличная борьба жителей Архангельской области с завозом на ее территорию подмосковного мусора длится уже несколько месяцев.