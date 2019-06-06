На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве транспортной развязки в Кудрово

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с Ingka Centres - компанией, владеющей ТЦ "МЕГА" - соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла "Кудрово" к Мурманскому шоссе стоимостью 700 млн рублей.

"Мы имеем с компанией соглашение не только по строительству развязки, "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" - наш серьезный экономический и социальный партнер, которому принадлежит "Мега Икеа". Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово", - отметил после подписания договора Дрозденко.

Согласно достигнутым договоренностям, Ingka Centres передает на баланс ГКУ "Ленавтодор" нынешнюю развязку, обеспечивающую проезд транспорта к МЕГА "Дыбенко". Отмечается, что проект строительства транспортного узла должен быть готов к середине 2020 года.