Правительство введет меры, поощряющие рождение первого ребенка

Правительство занято разработкой специальных мер, которые мотивировали бы семьи заводить первенца, пишет "Интерфакс". Планы кабинета министров, не вдаваясь в детали, озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Версию о том, будет ли одним из таких средств воздействия на граждан выдача материнского капитала по рождению первого ребенка, чиновница не подтвердила и не опровергла, добавив, что говорить об этом пока не время. Отметим, что в своих прежних выступлениях 2019 года Голикова не исключала такой вариант.

На сегодняшний день материнский капитал в России выплачивается только "начиная" со второго рожденного или усыновленного ребенка.