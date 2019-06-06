СМИ: Глава комитета по предпринимательству Качаев уходит в отставку

Руководитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев оставит свое место работы и перестанет быть сотрудником городского правительства с 11 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что отставка произошла по соглашению сторон: ранее было объявлено, что подведомственный Качаеву комитет объединится с комитетом по промышленной политике и инновациям.

Сам чиновник пока от предоставления комментариев журналистам воздерживается. Свою нынешнюю должность он занимает с 2013 года.

Документ о слиянии комитетов врио губернатора Александр Беглов подписал в конце апреля. В окончательном варианте новая структура начнет работу с августа. Ей будет руководить Юрий Калабин, ныне возглавляющий ее вторую составную часть - комитет по промышленной политике и инновациям.

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