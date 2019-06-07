Роспотребнадзор: Каждый день в "Макдональдс" приходят полмиллиона российских детей

На ресторанах быстрого питания «Макдональдс» лежит огромная социальная ответственность, их посещают около 500 тысяч российских детей ежедневно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сессии «Мы есть то, что мы едим» в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня Попова обратилась к гендиректору MacDonald's в России Марку Карене, сказав, что эта ответственность лежит на компании, которая «формирует здоровье детей в значительной части стран на территории всей нашей планеты». Попова напомнила, что у «Макдональдса» более 36 тысяч торговых точек по всему миру – 69 млн клиентов каждый день.

«В России - это 1,5 млн клиентов ежедневно, и порядка 34% из них - дети. То есть каждый день в "Макдональдс" приходят полмиллиона детей только в Российской Федерации», - приводит слова Поповой «Интерфакс».

Карена заверил, что «Макдональдс» строго соблюдает все российские и международные нормы по безопасности пищевой продукции.