С годами Вишневский наблюдает деградацию ПМЭФ

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассмотрел проходящий в эти дни ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в исторической ретроспективе и уверенно заявил о том, что с годами содержание этого мероприятия стало выхолощенным, хотя еще пятнадцать лет назад на нем можно было встретить авторитетных политиков и услышать сущностные диспуты в исполнении серьезнейших экономистов. Нынче же, по его оценке, ПМЭФ выглядит как некоторое шоу "Владимир Путин принимает гостей в своей резиденции", и в его рамках по большей части обсуждаются некие мифические, небывалые успехи.

"Те соглашения, которые подписывают на этом форуме, готовились заранее, не там они придуманы, не спонтанно они возникли. С каждым годом все меньше реально приезжает значимых персон, с каждым годом все меньше каких-то интересных дискуссий", - отметил политик в интервью радиостанции "Свобода".

"Прошелся" демократ и по действующему врио губернатора Александру Беглову, чья риторика, по мнению "яблочника", полностью противоречит самой идее ПМЭФ.

Наш нынешний временный губернатор господин Беглов еще до своего назначения сюда наместником ставил одной из задач защиту от тлетворного влияния Запада. Какой экономический форум международный может быть, когда у нас тут сидит такой губернатор? Надеюсь, мы сможем не допустить его стать постоянным, прокатим его на выборах в сентябре. — Борис Вишневский

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.