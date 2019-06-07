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Новости

12:19

С годами Вишневский наблюдает деградацию ПМЭФ

фото ЗакС политика С годами Вишневский наблюдает деградацию ПМЭФ

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассмотрел проходящий в эти дни ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в исторической ретроспективе и уверенно заявил о том, что с годами содержание этого мероприятия стало выхолощенным, хотя еще пятнадцать лет назад на нем можно было встретить авторитетных политиков и услышать сущностные диспуты в исполнении серьезнейших экономистов. Нынче же, по его оценке, ПМЭФ выглядит как некоторое шоу "Владимир Путин принимает гостей в своей резиденции", и в его рамках по большей части обсуждаются некие мифические, небывалые успехи.

"Те соглашения, которые подписывают на этом форуме, готовились заранее, не там они придуманы, не спонтанно они возникли. С каждым годом все меньше реально приезжает значимых персон, с каждым годом все меньше каких-то интересных дискуссий", - отметил политик в интервью радиостанции "Свобода".

"Прошелся" демократ и по действующему врио губернатора Александру Беглову, чья риторика, по мнению "яблочника", полностью противоречит самой идее ПМЭФ.

Наш нынешний временный губернатор господин Беглов еще до своего назначения сюда наместником ставил одной из задач защиту от тлетворного влияния Запада. Какой экономический форум международный может быть, когда у нас тут сидит такой губернатор? Надеюсь, мы сможем не допустить его стать постоянным, прокатим его на выборах в сентябре.

Борис Вишневский

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.



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13:14    
Может, Кролик просто тупо постарел, а не Форум не виноват?

12:31    
Вишневский лишь тупо повторяет ранее опубликованные тезисы серьезных критиков. Такими выступлениями никого не убедить, никого не опровергунть и главное - ничего нельзя изменить...

12:27    
Кролика не позвали туда пожрать и выпить на халяву, вот он и недоволен.

12:26    
Беглов-наш губернатор! Огромное спасибо ему за слова о тлетворном влиянии Запада на Россию, российскую молодёжь и тд.! Не нужны России главнейшие евро"ценности"-мерзости Запада-гомосексуальная свобода, инцесты, полигамные семьи, педофилия,жажда наживы и тд. Других ценностей на Западе нет и не было никогда! Вишневского же надо силой депортировать из России на родину предков-Израиль, чтобы не разлагал россиян!

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