Жаров заявил, что установленный у него на телефоне Telegram тормозит

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него установлен заблокированный в России мессенджер Telegram, и работает он с перебоями, передает «Интерфакс».

«Не преувеличивайте по поводу "летает", все-таки он тормозит, и меня это абсолютно не беспокоит. Мы выполняем решение суда и будем выполнять и в дальнейшем», - сказал Жаров в рамках ПМЭФ-2019. Так он ответил на вопрос, почему заблокированный год назад Telegram все еще нормально работает, в том числе на площадке форума.

Жаров признался, что у него есть Telegram и другие мессенджеры. Он объяснил это долгом следить за всеми каналами распространения информации, в том числе – пиратской. Переписывается Жаров, по его словам, в других ресурсах.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

Мессенджер успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.