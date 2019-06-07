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Новости

12:59

Пулковской обсерватории необходимо до 800 млн рублей финансирования

фото ЗакС политика Пулковской обсерватории необходимо до 800 млн рублей финансирования

В Пулковскую обсерваторию, которую путем многолетней гражданской борьбы удалось сохранить на юге Петербурга, требуется вложить от 600 до 800 млн рублей, о чем сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Александр Беглов. Такая сумма установилась в результате его переговоров с руководителем Министерства образования и науки Михаилом Котюковым.

"Вопрос изучается - есть поручение Дмитрия Анатольевича Медведева по этому вопросу, поэтому совместно работаем, создали рабочую группу, включая РАН, и Пулковскую обсерваторию будем сохранять - это будет один из таких научных центров, которые будут всегда востребованы в общей системе", - приводит слова градоначальника ТАСС.

В планах Котюкова - сделать из исключительно научного учреждения научно-просветительское пространство, которое могли бы посещать петербуржцы и туристы.

Борьба градозащитников за сохранение Пулковской обсерватории началась в 2016 году. Несмотря на множественные бюрократические проволочки и хитрости, в марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", однако вскоре разрешение на возведение многоэтажек все-таки было выдано. Годом позже застройщик согласился пойти на ряд уступок.



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