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17:44

Вокруг Главпочтамта возникнет целый Почтовый квартал

фото ЗакС политика Вокруг Главпочтамта возникнет целый Почтовый квартал

В ходе второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представителям "Почты России" и врио губернатора Александру Беглову удалось договориться о создании нового общественного пространства между Исаакиевской площадью и островом Новая Голландия, смысловым центром которого должно будет стать здание Главпочтамта на Почтамтской улице, говорится на сайте Смольного. Комплекс зданий гендиректор ФГУП Николай Подгузов и врио губернатора окрестили "Почтовым кварталом".

Проект предусматривает реконструкцию трех сооружений, которые будут служить и общественной зоной, и при этом использоваться по своему "почтовому" назначению. Среди этих сооружений - много лет стоящий заколоченным ДК Связи на набережной реки Мойки, а также дом-усадьба Ломоносова. Утверждается, что всем трем зданиям требуется срочный капитальный ремонт.

"Мы берем на себя обязательства по реконструкции дорожной сети. Будут созданы пешеходные улицы, переложены коммуникации, обновлены фасады, смонтировано новое освещение", - заявил Беглов.

На реализацию проекта должно уйти 2-3 года и несколько миллиардов рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:08    
А что происходит в здании Почтамта?
Он больше не фунцкионирует как почтовое учреждение, из зала убран даже нулевой верстовой столб, вместо него стоит фанерный муляж.
Почтамт должен оставаться круслосуточно работающей почтой!

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