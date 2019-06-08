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12:01

Быков признался, что перестал симпатизировать каким-либо политикам

фото ЗакС политика Быков признался, что перестал симпатизировать каким-либо политикам

Публицист и общественный деятель пессимистично взглянул на перспективу, которую представляет собой единый день голосования в сентября, и расклад российских политических игроков в целом - как более лояльных власти, так и менее зависимых от нее.

"Нет ни одной политической силы, о которой я мог бы отозваться с сочувствием, нет во власти ни одного человека, которого я желал бы видеть преемником Путина, потому что просто он не проявился еще, – это ситуация, нравственно очень неблаготворная. Сегодня нет людей, которые вызывали бы у меня хоть какую-то симпатию", - передал он в авторской радиопередаче свои ощущения.

По его словам, именно поэтому его так влечет история словесности: симпатичные ему люди изображали симпатичных же героев. Что же касается сценария будущих перемен в России, то и здесь у литератора мало оптимизма. Цивилизованного поступательного прогресса и органичной смены политических поколений, как ему кажется, ждать не приходится.

"Всякая диктатура – твердая или мягкая – заканчивается периодом смуты и исторически неизбежна. Другое дело, что из этой смуты можно выйти, хотя и с большими потерями, но в плюс, как Китай, а можно выйти в Смутное время, как в России – двадцать лет подыхать, а потом начать строить новую вертикаль. Большие сомнения вызывает у меня революция сверху, а на смуту – да, мы, по всей вероятности, обречены", - мрачно предрек Быков.

В предыдущие годы писатель последовательно высказывался с уважением и симпатией об Алексее Навальном.

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12:30    
А то ж?! Неужели думал что Ходоры, БАБы, Алешки за идею бились, бьются?..

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