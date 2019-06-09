В России стало строже наказание за кражу электричества

Новый закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации и вступивший в силу 9 июня, ужесточает меры в отношении людей, замеченных в краже электрической энергии.

Под кражей понимается самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, что естественным образом наносит ущерб организациям, которым эти энергоресурсы принадлежат.

Если административные штрафы за первое незаконное подключение к чужим сетям остались прежними - штраф от 10 до 15 тысяч рублей для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц - то новый закон сделал более строгими "расценки" для "рецидивистов".

Согласно новой норме, физические лица, которых повторно уличили в незаконном потреблении электричества, должны будут поплатиться на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, а должностным лицам в таком случае "светит" штраф от 80 до 200 тысяч рублей и запрет на профессию сроком до трех лет. Меры наказания в отношении юридических лиц остались прежними - все тот же штраф от 100 до 200 тысяч рублей.