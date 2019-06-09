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13:47

Стала известна дата очередной "прямой линии" с Путиным

фото ЗакС политика Стала известна дата очередной "прямой линии" с Путиным

Семнадцатую по счету "прямую линию" Владимира Путина в статусе президента, проводимую с соотечественниками, назначили на полдень 20 июня. говорится на официальном сайте главы государства. В прямом эфире ее будут транслировать шесть общедоступных телеканалов и три радиостанции.

Возможность задать вопрос к национальному лидеру открылась утром 9 июня. Успеть их задать можно будет и в течение всего мероприятия - при помощи SMS-сообщений, через интернет и через специальное мобильное приложение "Москва - Путину".

В предыдущем году общение президента с народом длилось почти четыре с половиной часа. Впечатлившись этим зрелищем, тогда писатель Виктор Ерофеев назвал формат "чудовищным для 21 века" и "национальной бедой", имея в виду вынужденное унижение граждан в эфире вместо того, чтобы их проблемы решали региональные чиновники.

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