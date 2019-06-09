Яшин столкнулся со сборщицей недействительных подписей в свою поддержку

Глава столичного муниципального совета "Красносельский" Илья Яшин, выдвинувшийся как кандидат в депутаты Московской городской думы, рассказал в Facebook о провокации против себя, которую совершенно случайно заметил на улице.

Некая женщина собирала у прохожих подписи в поддержку одного из кандидатов и остановила идущего мимо Яшина, попросив его оставить подпись. Яшин, уточнив, кого нужно поддержать, удивился, узнав, что "вписаться" нужно за свою же кандидатуру и что женщина даже не узнала его в лицо. Однако, увидев подписные листы, политик мгновенно сообразил, что к чему, поскольку листы были поддельными и заметно отличались от оригиналов, печатаемых его предвыборным штабом.

"В ходе короткого разговора выясняется, что женщина сегодня встретилась с некоей Марией Коледой, которая предложила ей собирать подписи «за Яшина», обещала платить 250 рублей за каждую и выдала маршрутный лист. После этого мы вместе поехали в отдел полиции. Я написал заявление и добился, чтобы дознаватель взял у этой дамы показания", - пересказал лидер "Солидарности" ход последних событий.

По версии Яшина, провокация осуществляется для того, чтобы его "сняли" с выборов ввиду большого количества недействительных подписей на фальшивых листах, которыми заменят подлинные. Еще один вариант, который он рассматривает - это будущие обвинения в подкупе избирателей, которые, возможно, на него обрушатся. Бенефициаром и возможным заказчиком этих махинаций Яшин называет единоросса Валерию Касамару, его конкурента по округу.