Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:04

Яшин столкнулся со сборщицей недействительных подписей в свою поддержку

фото ЗакС политика Яшин столкнулся со сборщицей недействительных подписей в свою поддержку

Глава столичного муниципального совета "Красносельский" Илья Яшин, выдвинувшийся как кандидат в депутаты Московской городской думы, рассказал в Facebook о провокации против себя, которую совершенно случайно заметил на улице.

Некая женщина собирала у прохожих подписи в поддержку одного из кандидатов и остановила идущего мимо Яшина, попросив его оставить подпись. Яшин, уточнив, кого нужно поддержать, удивился, узнав, что "вписаться" нужно за свою же кандидатуру и что женщина даже не узнала его в лицо. Однако, увидев подписные листы, политик мгновенно сообразил, что к чему, поскольку листы были поддельными и заметно отличались от оригиналов, печатаемых его предвыборным штабом.

"В ходе короткого разговора выясняется, что женщина сегодня встретилась с некоей Марией Коледой, которая предложила ей собирать подписи «за Яшина», обещала платить 250 рублей за каждую и выдала маршрутный лист. После этого мы вместе поехали в отдел полиции. Я написал заявление и добился, чтобы дознаватель взял у этой дамы показания", - пересказал лидер "Солидарности" ход последних событий.

По версии Яшина, провокация осуществляется для того, чтобы его "сняли" с выборов ввиду большого количества недействительных подписей на фальшивых листах, которыми заменят подлинные. Еще один вариант, который он рассматривает - это будущие обвинения в подкупе избирателей, которые, возможно, на него обрушатся. Бенефициаром и возможным заказчиком этих махинаций Яшин называет единоросса Валерию Касамару, его конкурента по округу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
18:00 "Наружка" за Голуновым велась несколько месяцев

17:04 Яшин столкнулся со сборщицей недействительных подписей в свою поддержку

16:11 Борцы с мусорным полигоном в Шиесе благодарят петербуржцев

15:22 Латынина разложила "по полочкам" преследование журналиста Голунова   4

14:36 СМИ: "Охота" на Голунова, возможно, вызвана его изучением связей ФСБ и похоронного бизнеса

13:47 Стала известна дата очередной "прямой линии" с Путиным   5

13:00 Адвокат Голунова обратилась за помощью в СК и прокуратуру

12:03 Макаревичу внезапно отменили концерт ко дню России на Красной площади   4

11:16 Права журналиста Ивана Голунова попробуют защитить в ЕСПЧ   2

10:30 В России стало строже наказание за кражу электричества

0:33 "Требуем отпустить": второй день пикетов в поддержку Голунова в Петербурге

8 июня, 22:22 Журналиста "Медузы" Голунова отправили под домашний арест   6

8 июня, 21:50 Полиция задержала человека у здания суда, где избирается мера пресечения Голунову

8 июня, 21:38 Обвинение запросило два месяца ареста для журналиста "Медузы" Голунова   1

8 июня, 18:02 Еще один копицентр OQ отказал в печати листовок в поддержку Ивана Голунова   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.