Активисты "Весны" обклеили забор в Южно-Приморском парке "антиклерикальными" плакатами

Накануне, 9 июня, участники движения "Весна" расклеили по забору, огораживающему место будущего строительства храмового комплекса в Южно-Приморском парке, плакаты, носящие "антиклерикальный" характер.

Своими действиями активисты выразили протест против возведения еще одной религиозной святыни в парке, где уже есть несколько православных учреждений.

На плакатах, в частности, присутствовали следующие фразы: "Деревья в парках вместо храма", "Обещаем молиться в парке".

"Мы считаем, что застраивать церквями зелёные зоны - это не про веру и не про христианство, а про корыстные интересы представителей РПЦ. Если в словах священнослужителей о любви к людям есть хотя бы доля правды, то стройка в Южно-Приморском парке должна быть отменена", - полагают члены "Весны".

Фото: "Весна"

Активистам, выступающим против застройки зеленой зоны, ранее удалось собрать более тысячи подписей в её защиту.

На территории Южно-Приморского парка уже есть деревянная и каменная церкви. Еще несколько храмов действует в соседних кварталах. Однако петербургская епархия намерена возвести в парке “православный комплекс”. К РПЦ часть парка отошла в 2006 году.

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