КГИОП согласился с необходимостью изъятия усадьбы Орловых-Денисовых у собственника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга приступил к подготовке документации по изъятию пребывающей в удручающем состоянии усадьбы Орловых-Денисовых у собственника - компании "БалтикСтрой". Данный ответ был дан руководителю петербургского отделения "Справедливой России" Марине Шишкиной.

"Сейчас важно, чтобы здание усадьбы до проведения реставрационных работ было должным образом законсервировано. В противном случае изымать у нерадивого собственника будет нечего – памятник просто развалится", - констатирует Шишкина.

Судьба особняка беспокоит весь город и требует к себе особого внимания. Справедливороссы подчеркивают, что первичное охранное обязательство требовало от собственника проведения ремонта до лета 2014-го года, однако реальных шагов в этом направлении совершено не было - дело обходилось штрафами.

Компания "БалтикСтрой" владеет зданием с 2013 года.

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