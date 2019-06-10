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12:03

Голикова: Количество бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

фото ЗакС политика Голикова: Количество бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

Количество россиян, живущих за чертой бедности на средства ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек, поведала в интервью "Известиям" вице-премьер Татьяна Голикова. По данным Росстата, всего в России проживает почти 19 млн бедняков.

"У нас самая обиженная часть населения - семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности", - уточнила Голикова.

Более всего семей, лишенных минимальных средств к существованию, обитают в республике Тыва (40%), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Наиболее благополучными регионами являются ЯНАО и Белгородская область.

Напомним, в марте 2018 года Владимир Путин поручил правительству к 2024 году в два раза снизить уровень бедности в России.

Между тем в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают уже шестой года падать.

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13:24    
13:01 Есть народная мудрость: "За морем телушка-полушка, да дорог перевоз".

13:04    
Количество бедных сократилось - они скончались не выдержав жизни в нищете.
Вот откуда такая "положительная" динамика сокращения бедности.

13:01    
12:49. Зарплаты хорошие!!!!!!! Полно свободных вакансий! К примеру, контрактник-подводник СФ -70 тысяч в месяц, кормят, одевают, служебное жильё дают, даже вино бесплатно наливают.! Работницы по разделке рыбы, крабов на Сахалине, Ю.Курилах-60-70 тысяч в месяц! Бульдозерист угольного разреза в Якутии от 150 тыс. руб в месяц и тд. итп. КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ЕСТ!!!

12:49    
12:37 ... а зарплаты?

12:37    
Бедным в России быть стыдно, так как полно вокруг работы!

12:29    
Голикова, по примеру ВЦИОМа с рейтингом Путина, нашла новые методы подсчёта бедности. В соответствии с поручением президента правительству.

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