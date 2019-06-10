Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции и организации преступного сообщества, передает «Интерфакс».

Гайзер признан виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Обвинение просило приговорить его к 21 году колонии и оштрафовать на 500 млн рублей. Кроме 11 лет тюрьмы, суд назначил Гайзеру 160 млн рублей штрафа.

Дело в отношение Гайзера завели в 2015 году. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. По версии следствия, они за 10 лет похитили, в частности, акции «Птицефабрики Зеленской».