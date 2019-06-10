Врио губернатора Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Временно исполняющей обязанности руководителя Курганской области Вадим Шумков полагает резонным сделать Курганскую и Тюменскую области единым регионом России, передает РБК.

По сведениям осведомленных информаторов издания, со своим предложением чиновник уже обратился в администрацию главы государства, однако ответа оттуда пока не поступило.

"Шумкову не сказали ни „да“, ни „нет“", - поделился близкий к Кремлю источник.

Инициатива Шумкова заключается в том, что Курганская область является бедным регионом, население которого часто ездит на трудоустройство в Тюмень. Поэтому, уверен он, его идея встретила бы поддержку.

Другой собеседник РБК считает, что предложение врио главы региона - это, скорее, пиар-ход, нежели чем обдуманное решение.

В пресс-службе Шумкова комментировать данную информацию не стали.