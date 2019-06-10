Силуанов рассказал, почему падают реальные доходы россиян

Глава Министерства финансов Антон Силуанов поведал, отчего уже шестой год снижается уровень реальных доходов населения России: по его словам, которые приводит агентство "Прайм", это происходит из-за роста потребительского кредитования и уменьшения теневого сектора в экономике.

"Поскольку объем кредитов растет - потребительских, ипотечных, - то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита. И второе. У нас сокращается так называемый теневой сектор. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", - поделился расчетами министр в ходе прошедшего в Госдуме заседания комитета по бюджету и налогам.

Между тем, подчеркнул Силуанов, в правительстве прогнозируют рост зарплат в реальном выражении.

"То есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - уточнил вице-премьер, добавив, что, по подсчетам Минфина, за первый квартал 2019 года реальные зарплаты населения уже выросли на 1,3%, а в апреле - "скачок" достиг отметки 1,6%.

Ранее в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают уже шестой года падать.